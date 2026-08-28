Kozan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağışla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Tarlaları beyaza bürüyen dolu yağışı vatandaşları şaşırttı.

Meteorolojinin Adana'nın kuzey ilçeleri için yaptığı kuvvetli sağanak ve dolu yağışı uyarısının ardından Kozan'ın Gaziköy Mahallesi'nde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağış sırasında ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarlalara düştü. Dolu nedeniyle tarım arazileri kısa sürede beyaza bürünürken, vatandaşlar cep telefonlarıyla yağışı görüntüledi. Bölgede birçok arazide hasatlar gerçekleştiği için olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı