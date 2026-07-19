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Adanalılar sıcaktan kaçtı, cadde ve sokaklar boş kaldı

Adanalılar sıcaktan kaçtı, cadde ve sokaklar boş kaldı
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Adana'da hissedilen sıcaklık nemle birlikte 40 dereceyi bulunca vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilerek şehri terk etti; cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da hissedilen hava sıcaklığı nem ile birlikte 40 dereceyi bulunca vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilerek şehri terk etti.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Adana'da gölgede hava sıcaklığı 35 derece olurken nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu. Sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilerek şehri terk etti. Sıcaktan bunalan vatandaşlar şehri terk edince cadde ve sokaklar boş kaldı. Kavurucu ve bunaltıcı sıcak nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı.

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu kentte yoğunluğun yaşandığı cadde, bulvar ve meydanlar terk edilmiş bir görüntüye büründü.

"Adana bomboş, millet tatile gitmiş"

Sokağa çıkan nadir vatandaşlardan biri olan Abidin Canfez, "İnsanlar ister istemez kaçıyor. Çünkü Adana sıcağının gölgesi bile yakıyor insanı. Benim işim olmasa burada durmam. Ben tedavi gören bir hasta olduğum için buradayım. Bir an önce tedavimin bitmesini ve çekip gitmeyi istiyorum. Ben Kahramanmaraş'ta günde 1 tişört değiştirirken Adana'da 3-4 defa değiştiriyorum. Adana bomboş, millet tatile gitmiş" dedi.

"Serinlemek için havuza veya kanala gidip yüzüyorum"

İlker Üge ise "Ben burada yürüyüş ve spor yapıyorum o yüzden terk etmedim. Ben serinlemek için havuza veya kanala gidip yüzüyorum, duş alıp serinliyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum" şeklinde konuştu.

"Buralar işlek caddelerdi ama şu an bomboş"

Zekeriya Öğüt'de, "Bu havalarda insanlar dışarı çıkamıyor. Ben birkaç günlüğüne geldim ama geri kaçmayı düşünüyorum. Buralar işlek caddelerdi ama şu an bomboş. Akşam da çok sıcak oluyor, ben de birazdan klimalı ortama kaçacağım. İnsanlar sıcaktan dolayı evlerinden çıkmıyorlar. Özellikle tansiyon hastaları evden çıkmamalı" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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