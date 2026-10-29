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Adana Çukurova'da şiddetli yağış sonrası yol çöktü, araçlar çukura saplandı

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Adana Çukurova'da şiddetli yağış sonrası yol çöktü, araçlar çukura saplandı Haber Videosunu İzle
Adana Çukurova'da şiddetli yağış sonrası yol çöktü, araçlar çukura saplandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Adana'da şiddetli yağış sonrası Çukurova'daki Ali Sepici Bulvarı'nda yol çöktü. Çukura saplanan otomobil ve kamyonet çekiciyle çıkarıldı, cadde trafiğe kapatıldı; yağışın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Adana'da şiddetli yağışın ardından yol çöktü.

Adana'da saatler süren yağış sonrası merkez Çukurova ilçesindeki Ali Sepici Bulvarı'nda çökme meydana geldi. Bu sırada 01 BMJ 72 plakalı otomobil ile bir kamyonet çukura saplandı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tekeri çukura düşen araçlar çekiciyle çıkarıldı. Yolun çökmesi nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde yağışın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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