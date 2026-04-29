Aç kalan ayı kovanlara ulaşmak için düz demire tırmanmaya çalıştı

Rize'de aç kalan ayı karnını doyurmak için keşfettiği kovanlara ulaşmak için düz demire tırmanmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde kış uykusundan uyanarak yiyecek bir şeyler arayan ayı yerden yüksekte kurulan kovanların konulduğu standı keşfetti. Şefik İnce'ye ait kovanların altında bir keşif yapan ayı demire tırmanarak kovanlara ulaşmaya çalıştı ancak bunda başarılı olamadı.

O anlar ise kovan sahibinin kurduğu güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde ayının kovanlara ulaşmak için birden fazla kez demire tırmanmaya çalıştığı gözlendi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı