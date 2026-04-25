75 yaşındaki Satı teyzenin bayrak sevgisi

Çorum'da her milli bayramlarda eline aldığı Türk bayrağıyla sokaklarda dolaşan 75 yaşındaki Satı Bocuk, bayrak hassasiyetiyle dikkat çekiyor.

Çorum'da yaşayan 75 yaşındaki Satı Bocuk, milli bayramlarda eline aldığı Türk bayrağıyla sokaklarda yürüyor, kutlamalara katılıyor. Son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Satı Bocuk'u eline aldığı Türk bayrağıyla yürürken gören Eren Kızıltepe isimli esnaf o anları dronla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan Satı Bocuk'un Türk bayrağıyla yürüdüğü görüntüler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Tüm bayramlarda, özel günlerde sokağa Türk bayrağıyla çıktığını ifade eden Satı Bocuk, "Benim okumam yazmam yok, yalnız yaşıyorum. Bayrağımı, vatanımı, askerlerimi çok seviyorum. Özel günlerde bayrağımı alır, sokağa çıkıp gezerim. Bayrağımı alırım, yağmur, çamur dinlemem. Askerlerime, bütün Türkiye'ye selam olsun" dedi.

Satı Bocuk'u Türk bayrağıyla gezerken görüntüleyen Eren Kızıltepe ise, "Satı teyzemizi sürekli buradan geçerken görüyoruz. Özel günlerde eline bayrağını alıp hemen kutlamalara koşar. 23 Nisan'da da havanın yağmurlu olmasına rağmen Satı teyze bayrağını almış, koşa koşa Saat Kulesi Meydanına gidiyordu. Bu da benim çok hoşuma gitti. Ertesi gün baktım, yine bayrağını almış, acaba yine kutlama olur mu diye tekrar gittiğini görünce bunu çekmek istedim" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
23 Nisan'da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

23 Nisan'da çekilen görüntü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk