Üç yılda kazıldı, yarım asırdır bahçeleri suluyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi'nde Boztaş ailesinin yaklaşık 50 yıl önce tamamen insan emeğiyle açtığı doğal su tüneli, aradan geçen yıllara rağmen halen bahçelerin sulanmasında kullanılıyor.

1970'li yıllarda teknolojik imkanların yetersiz olduğu dönemde bahçelerini sulamak isteyen Boztaş aile bireyleri yaklaşık 100 metre uzunluğunda su tüneli açmak için çalışma başlattı. Üç kişinin yaklaşık üç yıl süren çalışmasıyla tamamlanan tünel sayesinde ulaşılan su yıllarca sebze, meyve ve tütün üretiminde kullanıldı.

Roma dönemine ait sulama kanallarını andıran ve yaklaşık 90 santimetre genişliğinde, 1,5 ila 2 metre yüksekliğinde olan tünel sistemi dikkat çekiyor. Günümüzde de aktif olarak kullanılan tünelden çıkan su borular yardımıyla havuzda toplanarak kayısı bahçelerinin sulanmasında değerlendiriliyor. Tünelin yapımında yer alan isimlerden Galip Boztaş, çalışmaları 1975-1977 yılları arasında gerçekleştirdiklerini belirterek, "Rahmetli amcam Rıfat Boztaş ile birlikte üç kişi yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bu tüneli kazdık. O dönem teknoloji yoktu, her şey insan gücüyle yapılıyordu. Yaklaşık üç yıl sürdü. Suyu bulduktan sonra havuza aktarıp tütün, sebze ve meyve sulamasında kullandık. Yaklaşık 52 yıldır bu tünelden su akmaya devam ediyor" dedi.

Boztaş, tünelin yaklaşık 9 metre girişe ve 21 metre derinliğe sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen yıllarda enerji sistemlerinin gelmesiyle birlikte suyun pompalar aracılığıyla üst bölgelere taşındığını söyledi.Bir diğer aile bireyi Recep Boztaş ise çocukluk yıllarında tünelin açılış çalışmalarına tanıklık ettiğini belirterek, "O dönem köyde pompa sistemi yoktu. Bu su hem sulamada hem içme suyu olarak kullanıldı. Daha sonra elektrik gelince havuz yapıldı ve su yukarı bölgelere basılarak bahçeler sulanmaya devam etti" diye konuştu.

Yaklaşık 50 dönümlük araziye hizmet veren doğal su tüneli yarım asrı aşkın süredir bölgedeki tarımsal üretime katkı sunmayı sürdürüyor. - MALATYA

