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5 katlı iki bina tek dokunuşla yıkıldı

5 katlı iki bina tek dokunuşla yıkıldı
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Elazığ’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı bitişik iki bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.

Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı bitişik iki bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.

Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bitişik iki binanın yıkımına başlandı. Kontrollü yıkım sırasında binalar iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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