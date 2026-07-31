31 yılda 25 bin ağaç dikerek, kurak araziyi oksijen sahası yaptı

Mardin'de 78 yaşındaki Şehmus Erginoğlu, 31 yıl önce çöp yığınlarıyla dolu kurak bir arazide başlattığı ağaçlandırma çalışmasıyla bölgeyi ormanlık alana dönüştürdü.

Artuklu ilçesinde yaşayan Erginoğlu, 1995 yılında bıraktığı şoförlük ve hamallığın ardından ağaç dikmeye karar verdiğini söyledi. O dönem Vali Hasan Duruer'in desteğiyle çöplerle kaplı hazine arazisini temizlediğini belirten Erginoğlu, gece gündüz demeden fidan diktiğini ifade etti. Erginoğlu, yıllar önce hayvancılık ve çiftçilikle uğraştığını, 1960 yılında Mardin'e geldiklerini kaydetti. İlkokuldan sonra 20 yıl hamallık yaptığını anlatan Erginoğlu, "Şimdi ben 1995 senesinde sanatı terk ettim. Başladım ağaç dikmeye. Çok yerlerde diktim. Bir vali vardı, Hasan Durer. Beni çağırdı. Dedi ki 'Burayı dikmez misiniz?" Ben de 'Burada hayvanlar falan var. Sarhoşlar çok' dedim Vali de, 'Ben cep telefonumu sana vereceğim. Hiç kimseyle ilgilenme, bana ulaş' dedi Ben de tamam dedim. Buranın çöplerini topladım. İlk olarak burada çok çöp vardı. Çöpleri topladım, yaktım. Sonra ağaç dikmeye başladım. İki sene içinde hepsini diktim. Geceleri geliyordum. Bazı çamları ormandan, fidanlıktan alıyorduk. Burada eskiden hiç ağaç yoktu. Hep hayvanlar vardı. Burası zaten hazine arazisi. Ben burayı diktim. Çok yerlerde de diktim. Daha da dikmeye başlayacağım inşallah. Ölünceye kadar. Hem de benim işim de çok iyidir. Ben sıhhat alıyorum. Hazreti Muhammed 'Kıyamet kopsa da elinizde ağaç varsa dikiniz.' buyuruyor. Ağaç dikmek çok iyidir. Hem yağmuru çeker, serinlik verir, temiz hava verir, oksijen verir bize. Benden hariç kimse Mardin'de böyle ağaç dikmiyor. Tek ben dikiyorum. Yani herkes bir ağaç dikseydi, bütün Mardin'in etrafı orman olurdu" dedi.

"25 bin ağaç diktim"

Bölgenin 31 yıl önce ağaçsız ve hayvanlarla dolu olduğunu ifade eden Erginoğlu, şimdiye kadar yaklaşık 25 bin ağaç diktiğini kaydetti. Palamut tohumundan da 1 tonu aşkın tohumu hazine arazilerine attığını dile getiren Erginoğlu, "Şimdiye kadar 25 bin ağaç diktim. Bu palamut tohumunu saymıyorum. Ondan 1 ton 200-300 kilo attım o dağlara. Hazine arazilerine attım. O zaten palamut tohumu, meşe ağacıdır. O geçmiyor ama ömürlüktür. Yaksak da kessek de çıkar. Hani çamı kestiğin zaman kurur gider. Yaktığın zaman gider. O meşe ağacına ise bir şey olmuyor. Bu ağaçlar bereketlidir. Hem de güzeldir. Tohum veriyor. O tohumu da ilaçlıdır" diye konuştu.

"Geceleri 6-7 saat sulama yapıyorum"

Erginoğlu, her gece saat 01.00'de evden çıkıp araziye geldiğini, boşa akan çeşme suyunu 20 tonluk depoya doldurarak 6-7 saat sulama yaptığını anlattı. Sadece bu bölgede değil, Kızıltepe Yan Yolu, Şeyh Muhammed Zırrar ve Kasımiye Medresesi altında da 4 bin ağaç diktiğini belirten Erginoğlu, "Bazı insanlar çok iyidir. Geliyorlar, burada yiyecek meyveler var, yiyorlar. Ben diyorum ki 'Ağaçları kırmayınız, yiyiniz. Ne yaparsanız yapın ama satmayınız. Kendinize götürünüz, dağıtınız ama satmayın.' diyorum. Çoğu gelip gidip satıyor. Her gün kovalarla doldurup satıyorlar. Ben geceleri saat 01.00'da evden kalkıp geliyorum. Sulamasını yapıyorum. Bir çeşme vardır. O boşa giden suyu buraya götürdük. Şurada bir tanker vardı. 20 ton su alıyordu. Geceleri doluyor. Gelip bunların sulamasını yapıyorum. 6-7 saatte sulamayı bitiriyorum. Geceleri gelip saat 20.00-21.00'de sulama bitiyor. Bu ayrıca sadece burası değil. Çok yerlerde de diktim. Şeyh Muhammed Zırrar tarafında da diktik. Orada da bir çeşme vardı. Boşa giden suyu oraya götürdük. Sulamasını yapıyorduk. Hatta Kasımiye Medresesinin altında da 4 bin ağaç diktim. Sulamasını yapıyorum" şeklinde konuştu.

Artuklu Kızılay Şubesi tarafından 2024 yılında Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödüllerine aday gösterilen Erginoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Kızılay Özel Ödülüne layık görülmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı