Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yılkı atları karlı arazide görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yılkı atları karlı arazide görüntülendi Haber Videosunu İzle
3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yılkı atları karlı arazide görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan-Tunceli sınırındaki 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yaşayan yılkı atları, karlanan arazide görüntülendi. Sürüler halinde dolaşan atlar, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Erzincan- Tunceli sınırında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yaşayan yılkı atları, karlanan arazide görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarında sürüler halinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Karın kendini gösterdiği zirvelerde otlayan ve toplu halde gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi

Günün bombası! Bunu kimse tahmin edemezdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

Osimhen'den Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj

Osimhen'den flaş Fenerbahçe mesajı
Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Meclis'te ilk adım atıldı
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
Zabıta memuru çöpte buldu, orijinal çıktı! Benzeri İngiltere'de

Zabıta memuru çöpte buldu, orijinal çıktı! Benzeri İngiltere'de