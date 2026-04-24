15 okuldan 230 öğrenci 115 fidanı toprakla buluşturdu

Niğde'de; İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen eTwinning projesi kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.

Kent Ormanı'nda gerçekleşen etkinlikte 15 okuldan 230 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte 115 fidanı toprakla buluşturdu. Öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen etkinlik, farklı eğitim kademelerinden öğrencileri bir araya getirdi. Okul öncesinden üniversiteye kadar geniş bir katılımın sağlandığı etkinlikte öğrenciler, doğayla iç içe vakit geçirerek hem çevreye katkı sundu hem de farkındalık kazandı. Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek etkinlikte yaptığı açıklamada, eğitim faaliyetlerinin sadece akademik başarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak; "Biz bu yılki projemize başlarken 'Yeşil Vatan' dedik. Doğayı korumak, geliştirmek ve yeşillendirmek amacıyla birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Farklı kademelerden öğrencilerimizle birlikte yürüttüğümüz bu çalışmaların, onların çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Amacımız; doğayı seven, çevresine duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmek" dedi. Özbek; öğrencilerin sosyal ve çevresel farkındalıklarının artırılmasının önemine dikkat çekerek, etkinlikte emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti, katılım sağlayan öğrencileri ise tebrik etti.

YEĞİTEK eTwinning İl Koordinatörlüğü tarafından yürütülen projeye ilişkin değerlendirmede bulunan proje koordinatörü Nuran Korkmaz ise eTwinning projelerinin öğrencilere önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Korkmaz; "eTwinning projeleri sayesinde öğrencilerimiz uluslararası iş birliği, dayanışma ve çevreye duyarlılık gibi değerleri yaşayarak öğreniyor. Dikilen her fidan, daha bilinçli, daha duyarlı ve şiddetten uzak bir neslin yetişmesine katkı sunuyor. Bu etkinlik yalnızca bir fidan dikimi değil, aynı zamanda öğrencilerin doğayla bağ kurmalarını ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlayan bütüncül bir eğitim yaklaşımının parçasıdır" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
