11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Bayburt Aydıntepe'de fidanlar toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Bayburt Aydıntepe'de fidanlar toprakla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Aydıntepe Yayla Yolu üzerindeki alanda çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu ve etkinliğe Kaymakam Deniz Yıldırım ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' sloganıyla Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Aydıntepe Yayla Yolu üzerindeki alanda gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.
Programa Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Belirlenen alanda yapılan dikim çalışmalarında fidanlar toprakla buluşturuldu ardından can suyu verildi.
Etkinlikte, orman varlığının artırılmasına, doğal çevrenin korunmasına ve ağaç sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekildi.