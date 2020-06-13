Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gaz kokusu açıklaması
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gaz kokusu açıklaması

Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kentte dün gece çevreye yayılan gaz kokusu dolayısıyla yaptığı açıklamada tespit ve analizlerin devam ettiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gaz kokusu açıklaması
13.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:01

Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kentte dün gece çevreye yayılan gaz kokusu dolayısıyla yaptığı açıklamada tespit ve analizlerin devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Yeni Mahalle, Çalılıöz ve Yaylacık Mahallelerinde saat 22.30 sularında yoğun bir koku şikayetiyle gelen ihbarlar neticesinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz, AFAD, Kırgaz ve Belediye ekiplerimiz koordineli olarak kokunun kaynağını araştırmaya başlamıştır. Kırgaz ekiplerince gerek sahada gerekse evlerde yapılan ölçümlerde doğalgaz kaynaklı bir kaçağın olmadığı tespit edilmiş, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de yapılan ölçümlerde de herhangi bir kimyasal, biyolojik, radyolojik bir maddeye rastlamamıştır. Rafineri, doğal gaz çevrim santrali ve dolum tesislerin olduğu bölgede yapılan saha incelemesinde şehir merkezindeki kokuya dair hiçbir emare tespit edilememiştir. Yapılan saha taramasında kokunun, Bahşılı-Kırıkkale arasındaki köprü ile Kayseri kara yolu arasında Çoruhözü deresinin 130 metrelik bir bölümde yoğunlaştığı tespit edilmiştir" denildi.

"Numunelerin üzerinde yağ tabakası gözlenmiştir"

Alınan örneklerin incelemeye gönderildiğinin kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu alanda mevcut dereden numuneler alınarak laboratuvar incelemesine gönderilmiş, alınan numunelerin üzerinde yağ tabakası gözlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre suya karışan malzemenin niteliği tespit edilecektir.

Söz konusu bölgenin olduğu yerde kirlilik ve kokunun nedeni, herhangi bir deşarjın olup olmadığına ilişkin tespitlere devam edilmektedir. Tespitler ve analiz sonuçlarına göre gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır." - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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