Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 8 projesinde yeni mezun mühendis ve mimarlar görev alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Mersin Anamur, İzmir, Samsun, Balıkesir Ayvalık, Diyarbakır Sur İçi ve Eskişehir'deki 8 projesinde, yeni mezun elektrik, makine ve inşaat mühendisleri çalışacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Mersin Anamur, İzmir, Samsun, Balıkesir Ayvalık, Diyarbakır Sur İçi ve Eskişehir'deki 8 projesinde, yeni mezun elektrik, makine ve inşaat mühendisleri çalışacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı genç istihdam seferberliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kuruluşların projelerinde görev alacaklardan yüzde 20'sinin yeni mezun olması şartının getirildiğini hatırlattı.

Bakanlık bünyesindeki yüzde 20 şartı koydukları ilk ihaleleri gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"İlk etapta, Mersin Anamur, İzmir, Samsun, Balıkesir Ayvalık, Diyarbakır Sur İçi ve Eskişehir'deki kamu binası inşaatlarımızda yeni mezun elektrik, makine, inşaat mühendislerimiz çalışacak, projelerimizi genç mimarlarımız çizecek. 6 ilimizdeki 8 projede görev alacak gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte 81 ilimizde, yüzlerce projemizde genç meslektaşlarımla daha güzel işler üreteceğiz. Gençler size güveniyoruz. İnşallah güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe