Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Renk değişikliği göl çevresindeki çamlık ve sazlık alanlarda polenlerden ve ağaç birikintilerinden kaynaklanmaktadır. Polen patlamaları, bahar aylarında yaşanan doğal bir süreçtir"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün kıyısındaki bir bölgede oluşan sarımtırak görüntüye ilişkin açıklama yapıldı.

"DOĞAL BİR SÜREÇ"

Salda Gölü'nün bugünkü ve iki yıl önceki fotoğraflarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salda Gölü kıyısında oluşan renk değişikliği göl çevresindeki çamlık ve sazlık alanlarda polenlerden ve ağaç birikintilerinden kaynaklanmaktadır. Polen patlamaları, bahar aylarında yaşanan doğal bir süreçtir. Mevsimsel olan görüntü her yıl dönemsel olarak gerçekleşmektedir.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Salda Gölü'nde bilim insanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte uluslararası düzeyde katılımcı ve şeffaf bir koruma çalışması yürütülmektedir. Göl kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddialar tamamen asılsızdır."

BAKANLIKTAN SALDA GÖLÜ MESAJI

Öte yandan, Bakanlığın sosyal medya hesabından "Salda hep güzel kalacak" mesajıyla Salda Gölü'nün eski ve yeni haline ilişkin bir de video paylaşıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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