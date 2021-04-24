Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik Belediyesini ziyaret etti
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik Belediyesini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik Belediyesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik Belediyesine ziyarette bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik Belediyesine ziyarette bulundu.

Bakan Kurum, belediyeyi ziyaretinde değerlendirme toplantısına katıldı.

Kurum, toplantıda ilçedeki kentsel dönüşüm, millet bahçeleri ve otopark projeleri başta olmak üzere yürütülen projeler hakkında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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