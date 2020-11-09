Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız."