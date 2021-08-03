Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle bölgede incelemelerde bulundu, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle bölgede incelemelerde bulundu, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına ekipler, karadan ve havadan müdahale ediyor.

Bakan Kurum, Gebece Mahallesi'nde orman yangınlarını gezdi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri ve vatandaşları da ziyaret eden Kurum, yanan evlerin olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Ardından Hocalı Mahallesi'ne geçen Kurum, camide vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, Aksaz ve Karaöz mahallelerinde de incelemelerde bulundu. Karaöz Mahallesi'nde yangında evleri hasar gören İbrahim Deniz ve engelli eşi Ayşe Deniz'i ziyaret eden Kurum, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kurum, daha sonra Ulukapı Mahallesi'ne geçerek vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşların su sıkıntısı yaşadıklarını belirtmesi üzerine Kurum, gün içerisinde mahalledeki su sorunun çözülmesi için talimat verdi.

Kurum'a incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Manavgat'tan tüyleri diken diken eden görüntü! İtfaiyecilerin alev toplarına müdahalesi yetersiz kaldı
Manavgat'tan tüyleri diken diken eden görüntü! İtfaiyecilerin alev toplarına müdahalesi yetersiz kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Aleyna Tilki Gülben Ergen
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 20:51:11. #1.16#

title