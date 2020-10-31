Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor.