Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor."
31.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:40
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş