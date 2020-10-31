Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor."
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor."

31.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:40
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş

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