Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum : "(Emlak Bankası) Devletin, Kamunun Mallarını Değerlendirme...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. (8)

"(Emlak Bankası) Biz bu bankanın devletin, kamunun mallarını değerlendirme noktasında, gayrimenkul sektörüne üst ölçekte destek olma noktasında, sosyal konut üretiminde daha çok sosyal konut üretimi sağlama noktasında bir çok projemiz var. Bu projeleri bu bünyede yapmak istiyoruz. Sırf buna ilişkin profesyonelliği olan, buna ilişkin vizyonu bakışı olan bir banka bünyesinde bu projeleri yapıyor olacağız"