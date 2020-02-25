Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank, Baskil'i ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Baskil ilçesini ziyaret etti.
25.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:52
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Baskil ilçesini ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Varank'ı, Kaymakam Oğuz Cem MMurat, Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan karşıladı.
Baskil Belediyesini ziyaret eden Varank, Akmurat'tan bilgi aldı. Varank ve beraberindeki heyet, incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.
Kaynak: AA