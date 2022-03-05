Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüce'yi ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüce'yi ziyaret etti.

Bakan Murat Kurum, Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'nin ardından Güngören Millet Bahçesi şantiye alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüce'yi projedeki hak sahiplerinden biri olan kızına ait evde ziyaret eden Kurum, hayırlı olsun dileğinde bulunarak Mehmet Yüce'nin evde bulunan torunlarına hediyeler verdi.

Evden çok memnun olduklarını dile getiren Mehmet Yüce, ziyaret sırasında Bakan Kurum'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisine bu hakkı tanıdıkları için teşekkür etmek istediğini belirterek bunu kendisine iletmesini rica etti.

Bunun üzerine Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak Mehmet Yüce ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Allah hayırlısı ile güle güle oturmayı nasip etsin." dedi.

Mehmet Yüce de Kıbrıs Gazisi olarak kendilerine tanınan haktan dolayı teşekkür ederek "Allah sağlığınızı daim eylesin. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Sayın Bakanıma rica ettim. Sayın Bakan'ımız da kırmadı beni sizi aradı. Ellerinizden öperim. Sağ olun, var olun." diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüce, telefon görüşmesinin ardından "Çok sevindim. Hiç aklımın ucundan bile geçmezdi Cumhurbaşkanı'mızla görüşmek." diyerek Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur da hazır bulundu.