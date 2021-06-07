Çevre Koruma Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
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Çevre Koruma Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Çevre Koruma Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Karabük'te 5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirilerek fidan dağıtımı yapıldı.

Karabük'te 5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirilerek fidan dağıtımı yapıldı.

Karabük'te Çevre Koruma Haftası dolayısıyla doğayı korumak ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak için etkinlikler düzenledi. İlk olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Yenişehir Sinema önünden Kent Meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kent Meydanında devam eden programda Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte öğrenciler tarafından çevre koruması ile ilgili şiirler okundu.

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk; "21. Yüzyıla giren dünyamız 7 milyar nüfusu ile doğal kaynaklar üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Özellikle ekonomik bakımdan kalkınmışlık düzeyini artırmaya yönelik başlayan sanayileşme hareketi çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Artık yerel bir sorun olmaktan çıkıp evrensel bir boyut kazanmış olan çevre sorunları dünya ülkelerini tehdit eden bir olgu haline gelmiştir. Bugün dünyamızın havası, suyu, toprağı hızla kirleniyor. Denizleri çöplüğe dönüşüyor. Ormanları hızla yok oluyor. Sonuçları doğrudan canlı hayatını etkileyen bu sorunlar sadece devletlerin değil birey olarak tek tek üstüne düşmemiz gereken hayati bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Gürel tarafından öğrencilere dağıtılan hediyelerle birlikte program sona ererken, Hürriyet Caddesinde kurulan stant ile vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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