Sürücülerin araç içindeki çöplerini dışarıya atmaması için bastırdığı 20 bin poşeti trafikte dağıtıyor

Gaziantep'te bir emlakçı, araç kullanırken dışarıya çöp atan kişilere engel olmak için bastırdığı ve üzerinde 'araç içerisindeki çöplerinizi bana atar mısınız?' yazılı poşetleri sürücülere dağıtarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Emlakçı, "Kendi adıma ne yapabilirim, onu düşündüm. Aklıma böyle bir çözüm geldi 20 bin tane poşet bastırdım" ifadelerine yer verdi.

Emlakçı Nadir Duru, araç kullanırken, yere çöp atan kişilere engel olmak için bastırdığı 20 bin poşeti sürücülere dağıtıyor. Duru, 'Araç içerisindeki çöplerinizi bana atar mısınız?' yazılı poşetleri bastırıp, park halindeki ve trafikteki araçların sürücülerine dağıtarak, farkındalık oluşturuyor.

"KENDİMCE BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM"

Herkesi bilinçlendirmek ve doğayı korumak için böyle bir çalışma yaptığını anlatan Duru, "Son 10 yıldır insanlar bireysel olarak doğayı ve çevreyi korumak adına gayret gösteriyor. Ben de 'Ne yapabilirim' diye düşündüm. Aklıma bu şekilde bir çözüm geldi. Poşetin üzerine herhangi bir isim, reklam koymadan insanları bilinçlendirmek ve doğayı korumak adına böyle bir proje başladık. Umarım bu tüm Türkiye'ye hatta dünyaya yayılır. İnsanlar daha bilinçli olur ve temiz olmayı hatırlarlar. Kendimce üzerinde 'Araç içerisindeki çöplerinizi bana atar mısınız', yazılı 20 bin adet poşet yaptırdım. Sabah erken saatlerde mesaiye başlamadan önce bazen de gün içinde park eden ve trafikte olan araç sürücülerine dağıtıyorum. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Tebessüm ederek teşekkür ediyorlar" dedi.

"ÇOK BİLİNÇLİ BİR HAREKET"

Sürücü Ahmet Narin, poşeti görünce şaşırdığını belirterek, "Arkadaşımızı tebrik ediyoruz, güzel bir uygulama olmuş. Çevreye duyarlı insanların bu sayede artması sağlanır" diye konuştu. Nadir Duru'nun dağıttığı poşetlerden alan sürücü Özge Dilsizoğlu ise "Çok bilinçli bir hareket. Biz genelde hemen kurtulmak için çöplerimizi camdan atmaya çalışıyoruz ama bu poşet olduğu zaman daha bilinçli bir şekilde çöpleri içerisine koyarak en yakın çöp kutusuna atabiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI