ÇEVRE HAFTASI'NDA KONTEYNER KENTTEKİ DEPREMZEDELERE HEDİYELER VERİLDİ
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ÇEVRE HAFTASI'NDA KONTEYNER KENTTEKİ DEPREMZEDELERE HEDİYELER VERİLDİ

ÇEVRE HAFTASI'NDA KONTEYNER KENTTEKİ DEPREMZEDELERE HEDİYELER VERİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, konteyner kentte kalan depremzedelere çeşitli hediyeler verildi.

ELAZIĞ'da, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, konteyner kentte kalan depremzedelere çeşitli hediyeler verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesi'nce Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, konteyner kentte kalan depremzedelere, çeşitli hediyeler verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında depremzedeleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi muhterem hanımefendinin liderliğinde, Sıfır Atık Projesi yürütülmektedir. İlimizde de 642 kurum, sıfır atık sistemine dahil edilmiştir. Bugün konteyner kentte çocuklarımıza top, çevre ile ilgili broşür, kolonya ve maske gibi hediyeleri, belediyemizle birlikte dağıtıyoruz. Çevre bize geçmişten miras değil, geleceğimize bir emanettir. Dolayısıyla çevreyi korumak, her insanın görevidir. Her insanın çevre ile ilgili duyarlılığının, hat safhada olması gerekiyor" dedi.

Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zuhal Ekmen ise, "Bu hafta, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyemizle, çevre etkinliğimiz son hızıyla devam ediyor. Şu an konteyner kentimizde hediyelerimizi dağıttık. Etkinliğimiz devam edecek" diye konuştu.

ÇEVRE HAFTASI'NDA KONTEYNER KENTTEKİ DEPREMZEDELERE HEDİYELER VERİLDİ
ÇEVRE HAFTASI'NDA KONTEYNER KENTTEKİ DEPREMZEDELERE HEDİYELER VERİLDİ
ÇEVRE HAFTASI'NDA KONTEYNER KENTTEKİ DEPREMZEDELERE HEDİYELER VERİLDİ
ÇEVRE HAFTASI'NDA KONTEYNER KENTTEKİ DEPREMZEDELERE HEDİYELER VERİLDİ
ÇEVRE HAFTASI'NDA KONTEYNER KENTTEKİ DEPREMZEDELERE HEDİYELER VERİLDİ
ÇEVRE HAFTASI'NDA KONTEYNER KENTTEKİ DEPREMZEDELERE HEDİYELER VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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