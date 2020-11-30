Cevizlibağ Metrobüs Durağında aynı manzara
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Cevizlibağ Metrobüs Durağında aynı manzara

30.11.2020 18:25 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:34
Cevizlibağ Metrobüs Durağında aynı manzara

KORONAVİRÜS vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

KORONAVİRÜS vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor. İş çıkış saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağındaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü. 

Cevizlibağ Metrobüs Durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı. Durak içinde ve dışında yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Koronavirüs kısıtlamalarına bitmesinin ardından ilk iş gününde vatandaşlar, içi içe metrobüs gelmesini bekledi. 

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- İstanbul
Cevizlibağ Metrobüs Durağında aynı manzara
Cevizlibağ Metrobüs Durağında aynı manzara
Cevizlibağ Metrobüs Durağında aynı manzara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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