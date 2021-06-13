CEVİZLİBAĞ'DA OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 1 YARALI
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CEVİZLİBAĞ'DA OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nun Cevizlibağ mevkiinde otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nun Cevizlibağ mevkiinde otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu'ndan yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna dönen Mehmet Kılınç yönetimindeki 34 ZU 8054 plakalı otomobil ile arkadan gelen Yasin Şirin idaresindeki 34 TBR 70 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kılınç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kılınç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşmazken, araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

"SOL ŞERİTTEN ANİDEN ÖNÜME KIRDI"

Kazadan yara almadan kurtulan taksi sürücüsü Yasin Şirin, "Sağ şeritte gidiyordum. Sol şeritten gelip, aniden önüme kırdı. Benzinliğe doğru dönüyordu, sinyal vermedi. Ben de duramadım" dedi.

CEVİZLİBAĞ'DA OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 1 YARALI
CEVİZLİBAĞ'DA OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 1 YARALI
CEVİZLİBAĞ'DA OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 1 YARALI
CEVİZLİBAĞ'DA OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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