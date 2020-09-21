Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen İsmail Dinç (60), yaşamını yitirdi.

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü
21.09.2020 18:32 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:36

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen İsmail Dinç (60), yaşamını yitirdi.

Kurucaşile'ye bağlı Başköy köyünde oturan İsmail Dinç, öğleden sonra evinin bahçesindeki ağaca çıkıp, ceviz toplarken, dengesini kaybedip aşağıya düştü. Yaralanan Dinç, yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kurucaşile Sağlık Ocağı'na kaldırıldı. Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Emmanuel Macron Canan Kaftancıoğlu
Magazin Gülay Münir Özkul Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Atama Bursa Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 18:38:40. #1.14#
title