Çevik Bir Meydanı, Demokrasi Meydanı olacak - Haberler
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Çevik Bir Meydanı, Demokrasi Meydanı olacak

Çevik Bir Meydanı, Demokrasi Meydanı olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan Genelkurmay eski 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in adını taşıyan İzmir Buca'daki meydan, meclis kararı ile Demokrasi Meydanı olacak.

İZMİR (İHA) - 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan Genelkurmay eski 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in adını taşıyan İzmir Buca'daki meydan, meclis kararı ile Demokrasi Meydanı olacak.

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan Genelkurmay eski 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in adı, geçmiş yıllarda İzmir Buca'da bulunan bir meydana verilmişti. Uzun yıllar kentteki pek çok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti tarafından eleştirilerin hedefi olan meydanın adı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ocak ayı toplantısında, meydanın adının Demokrasi Meydanı olarak değişmesine oybirliği ile karar verildi

(İHA)

Çevik Bir Meydanı, Demokrasi Meydanı olacak

Çevik Bir Meydanı, Demokrasi Meydanı olacak

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