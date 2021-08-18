Cevher Güven kimdir? Cevher Güven mesleği ne?
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Cevher Güven kimdir? Cevher Güven mesleği ne?

Cevher Güven kimdir? Cevher Güven mesleği ne?
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Son dönemde politika gündeminde sıkça adı geçmeye başlayan ve sosyal medyada sıkça konuşulan Cevher Gücen hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Cevher Güven kimdir? Cevher Güven mesleği ne? İşte, detaylar…

Sosyal medyada ençok konuşlan isimlerden biri haline gelen Cevher Güven hakkında detaylar merak ediliyor. Konu hakkında Cevher Güven kimdir ve Cevher Güven mesleği ne gibi konular merak ediliyor. Peki, Cevher Güven kimdir? Cevher Güven mesleği ne?

CEVHER GÜVEN KİMDİR?

Cevheri Güven, 25 Kasım 1977 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatının sonrası 1999'da Ankara'da gazetecilik mesleğine başladı.

Cem Uzan'ın kurduğu Star Gazetesi Ankara bürosunun ilk stajyeri olan Cevher Güven başkentte çeşitli gazetelerde siyasi haberler yaptıktan sonra, 2009'da yeniden Star Gazetesi'ne bu sefer haber müdürü olarak geri dönmüştür. Daha sonra Cevheri Güven işten çıkartılmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Mayıs 2015 yılında yeniden kurulan Nokta Dergisi'nde Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir. 1 Kasım seçimlerinin ardından yapılan kapak görseli nedeniyle de Cevheri Güven ve yardımcısı tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmiştir. Burada 2 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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