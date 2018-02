Cevdet Yılmaz: "Afrin'de Bir Ülkeyi, Bir Toprağı İşgal Etmek İçin Bulunmuyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin'de bir ülkeyi, bir toprağı işgal etmek için bulunmuyoruz. Biz Afrin'de herhangi bir etnik grupla, inanç veya mezhep grubuyla mücadele etmiyoruz. Biz Afrin'de uluslararası güç odaklarının maşası haline gelmiş terör örgütleriyle mücadele ediyoruz." dedi.

Yılmaz, İl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Niğde Gençlik Kolları Başkanlığı 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye olarak oynanan oyunları bozup sınır güvenliğini artıracaklarını belirten Yılmaz, "Afrin'de bir ülkeyi, bir toprağı işgal etmek için bulunmuyoruz. Biz Afrin'de herhangi bir etnik grupla, inanç veya mezhep grubuyla mücadele etmiyoruz. Biz Afrin'de uluslararası güç odaklarının maşası haline gelmiş terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Onları temizledikçe hem ülkemizin güvenliği, hem sınırlarımızın güvenliği artacak hem de orada yaşayan kardeşlerimiz daha huzurlu bir şekilde yaşayacaklardır." diye konuştu.

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi göbeğini kesiyor, kurulan oyunları bozuyor ve daha güçlü bir geleceği inşa ediyor." diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi mühimmatımız, kendi silahımızla orada mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle bu bölgeyi binlerce mil uzaklardan gelenler değil, bu bölgenin gerçek sahipleri inşa edecek. Bu bölgedeki bütün unsurlar bir gelecek inşa edecekler ve oynanan oyunları da bozacaklar. Mücadele devam ederken herhangi bir yeise kapılmadan moralimizi bozup bir kenara çekilmeden bu vatan için bu millet için çalışmaya devam edeceğiz. Eskisinden daha çok çalışmamız lazım. Hem parti olarak hem ülke olarak daha çok çalışacağız ki, şehitlerimizin emanetine gerçek anlamda sahip çıkalım. Şehitlerimizin emaneti bize bu vatandır, bu topraklardır ve bu millettir. Biz bu milleti bu vatanı ne kadar yüceltirsek ne kadar ileriye taşırsak şehitlerimizin emanetine de o kadar sahip çıkmış oluruz."

AK Parti'nin Türkiye'yi değiştiren, yenilikler ve reformlar yapan gençlerin partisi olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"AK Parti, statükocu olmayan anlayışıyla statükoları değiştiren, tabuları yıkan ve yıllar yılı bu memleketin zihnine pranga vuran, bütün o yasakları kaldıran bir parti olarak gençlerin partisidir. Statükocu partiler gençlerin partisi olamazlar. Değişime direnen, değişime takoz koymaya çalışan anlayışlar gençlerin anlayışı olamaz. AK Parti bu ülkeyi her bakımdan dönüştüren bir parti olarak, demokrasiden ekonomiye, sosyal politikalardan dış politikaya her alanda devrim niteliğinde adımlar atan bir parti olarak gençlerin partisidir ve böyle olmaya da devam edecek. Gençlik varsa gelecek var. Gençleri güçlü olmayan bir partinin geleceği yoktur. Gençlik aynı zamanda yeni seçmendir. Gençliği güçlü olmayan bir partinin her geçen gün zayıfladığını görürüz. AK Parti'nin 1 milyon 400 binin üzerinde genç üyesi var. Diğer partilerin toplam üyeleri bu kadar değil. Bizim gençlik kollarımız aynı zaman da da bir siyaset okuludur."

Genç nüfusun ülke için bir servet olduğunu aktaran Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde TÜİK yeni verilerini yayımladı. 2017 sonu itibariyle 81 milyona yakın bir nüfusumuz var. Her yıl 1 milyona yakın nüfusumuzda bir artış oluyor. Bu 80 milyon nüfusun yaş ortalaması 32'ye yakın. Bu, bizim en büyük servetimiz. Avrupa'da veya diğer ülkelerde yaş ortalaması 40'ın üzerindedir. Ne yeraltı kaynakları ne yer üstü kaynakları ne başka bir şey, bir ülkenin en büyük serveti genç, dinamik nüfusudur. Ancak bir şartla, bu nüfus doğru değerlerle ve doğru becerilerle donatılmışsa. İşte en büyük güç budur ve biz de bu anlayışla hareket ediyoruz. Gelişmekte olan ülkeleri bekleyen en büyük tehlike zenginleşemeden, gelişemeden yaşlanma tehlikesidir. Eğer genç nüfusunuz varken birtakım işleri başarmazsanız, bir takım hamleleri yapmazsanız, zenginleşmezseniz, güçlenmezseniz nüfusunuz yaşlandıktan sonra bunu yapmanız neredeyse imkansızdır. Türkiye, çok şükür genç nüfusu ile üst orta gelir ligine tırmanmayı başardı. Şimdi önümüzde en yüksek gelir ligi var. En yüksek gelire sahip ülkeler var. Nüfusumuz yaşlanmadan bu lige çıkmamız lazım. Çok hızlı koşarak daha çok çalışarak onları yakalamamız gerekiyor. Hem beden teri dökmemiz hem akıl teri dökmemiz hem de gençliğimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Yüzeysel bir gençlik istemiyoruz biz. Tarihini bilen, dünyayı tanıyan ve değerlerine sahip çıkan bir gençlik olsun istiyoruz."

