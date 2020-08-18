Cevdet Mercan kimdir? Cevdet Mercan nereli, kaç yaşında? Cevdet Mercan dizileri neler? Ünlü yönetmen Cvdet Mercan, Gaziantep'de doğdu ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gördü. Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizisi ile yönetmenliğe başladı ve dizi Beyaz İnci TV Ödülleri'nde 7 dalda aday oldu. Cevdet Mercan hayatı, filmografisi haberimizde.

Cevdet Mercan, Çağan Irmak'ın yazdığı Türkiye'nin ilk korku-gerilim serisi Kabuslar Evi'nin yönetmenliğini yürüttü. Gönülçelen, Paramparça, Zalim İstanbul gibi popüler dizilerin de yönetmenliğini üstlendi. Cevdet Mercan kaç yaşında?

CEVDET MERCAN KİMDİR?

Mercan, 5 Haziran 1969 tarihinde Gaziantep'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. 1995-99 yılları arasında Yavuz Özkan'ın asistanlığını yaptı. 2004 yılında TRT için, Ahmet Ümit'in aynı adlı öykü kitabından uyarlanan "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir" dizisiyle yönetmenliğe başladı. Dizi 2005 "Beyaz İnci TV Ödülleri"nde 7 dalda birden ödüle aday gösterilen tek dizi oldu.

2006 yılında senaryoları Çağan Irmak tarafından yazılan Türkiye'nin ilk korku-gerilim serisi "Kabuslar Evi" projesinde "Gece Gelen Arkadaşlar", "Seni Beklerken" ve "Onlara Dokunmak" filmlerini yönetti. Aynı yıl Kanal D'de yayınlanan "Kırık Kanatlar" dizisinin son bölümlerini çekti. 2007 yılında ATV'de yayınlanan "Yersiz Yurtsuz" dizisinin, Eylül 2007'den Haziran 2009'a kadar da Kanal D'de yayınlanan Asi dizisinin yönetmenliğini yaptı. ATV kanalı için 2009'da Kasaba, 2010'da Gönülçelen, 2011'de Herşeye Rağmen ve önce Kanal D yayınlanıp ardından Star TV'ye transfer olan Bir Çocuk Sevdim adlı dizilerin yönetmenliğini yaptı.İlk 32 bölüm Star TV'nin Pazartesi günü ekrana gelen ve reyting rekorları kıran dizisi Paramparça'nın yönetmen koltuğunda oturdu.

DİZİLERİ-FİLMLERİ

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir - TRT (2004)

Nehir - Kanal D (2005)

Kabuslar Evi - Gece Gelen Arkadaşlar (Avşar Film)

Kabuslar Evi - Seni Beklerken (Avşar Film)

Kabuslar Evi - Onlara Dokunmak (Avşar Film)

Kırık Kanatlar - Kanal D

Yersiz Yurtsuz - ATV (2007)

Asi - Kanal D (2007 - 2009)

Kasaba – ATV (2009)

Gönülçelen- ATV (2010)

Herşeye Rağmen - ATV (2011)

Bir Çocuk Sevdim - Kanal D (2011) - STAR (2012)

Kayıp Şehir (dizi) - Kanal D (2012)

Tatar Ramazan (dizi) - ATV (2013)

Paramparça - Star tv (2014-2015)

Mehmed Bir Cihan Fatihi - Kanal D (2018)

Zalim İstanbul - Kanal D (2019-2020)