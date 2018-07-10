Cevap ve düzeltme metnidir

05.07.2018 tarihinde saat 12.35'de "Üniversite Öğrencisi Şort Giydiği İçin Yurtta Uyarıldığını İddia Etti" başlığında yayınlanan haber, kamuoyunu yanıltıcı ve yapılan hizmetleri gölgelemek amaçlı yayın olup 5651 sayılı Kanun gereğince ekte iletilen cevap ve düzeltme metnimizin, düzeltmeye konu yayımın bulunduğu sayfa sütunlarda aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlanarak internet erişiminin engellenmesi bildiriminden ibarettir.

Sondakika.com internet sitesinde "Üniversite Öğrencisi Şort Giydiği İçin Yurtta Uyarıldığını İddia Etti" başlığıyla yayınlanan haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ülke genelindeki yurtlarında hiçbir ayrım gözetmeksizin yaklaşık 650 bin öğrenciye ev sahipliği yapmakta ve milyonlarca üniversiteli gence sağladığı burs/kredi imkanı ile ülkemizin yarınlarına ışık tutmaktır.

Kurumumuz eğitim-öğretim dönemi dışında da öğrencilere hizmete devam etmekte, yaz okulu, zorunlu staj vb. sebeplerle yurtta kalmak isteyen gençlere yaz aylarında da kapılarını açmaktadır.

Habere konu olan öğrenci yaz okulu süresince barınmak amacıyla misafir öğrenci statüsünde kurumumuza başvurmuş ve nöbetçi kız yurdumuz olan Sakarya Arif Nihat Asya Yurdumuza Yerleştirilmiştir.

Basında Yer alan tutanak, öğrencinin tercihlerinden veya hayat tarzından dolayı değil, iradeye karşı uygunsuz fiil ve söyleminden dolayı düzenlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.