Çetkoder'den tabela kirliliği tepkisi!

07.10.2019 09:27

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, Kentleri gezerken yâda kentlerin içinden gelip geçerken tüm insanlarımızın dikkatini çektiğini ve yaşamsal tehlike saçan Bilboord ve tabela kirliliği üzerine Belediye Başkanlarına ve yetkililere seslendi.

YAŞAMSAL TEHLİKE SAÇAN BİLBOORD VE TABELA KİRLİLİĞİ GİDEREK ARTTIYOR

Trafik de seyir halinde olan sürücülerin başta olmak üzere yayalarında dikkatini dağıtıyor ölümlü kazalar meydana geldiğini Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı , "Kentlerin yerleşim yerlerinde, ikametlerin dibinde, okulların dibinde devasa reklam tabelaları, bilboordların yan yana sıralanması çevre kirliliğini de körüklüyor. Üstelik vatandaşların ev ve işyerlerinin soluk alacak yerlerini kapatıyor ve çok ciddi görüntü kirliliği yaratarak insanların psikolojisini de bozuyor.Üstelik bir kamu malı olan elektrik direklerine bile kocaman reklam tabelası asılıyor. İnsan hayatını ve yaşamını olumsuz etkileyen, çevre ve görüntü kirliliği yaratan, kent estetiğini bozan bu uygulamalara son verilmelidir" dedi.

Kaynak: Bültenler