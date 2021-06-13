Çetin Soysal kimdir? Çetin Soysal kaç yaşında, nereli? Çetin Soysal hayatı ve biyografisi!
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Çetin Soysal kimdir? Çetin Soysal kaç yaşında, nereli? Çetin Soysal hayatı ve biyografisi!

Çetin Soysal kimdir? Çetin Soysal kaç yaşında, nereli? Çetin Soysal hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Çetin Soysal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Çetin Soysal kaç yaşında, nereli? Çetin Soysal hayatı ve biyografisi! Çetin Soysal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Çetin Soysal hakkında araştırmalar yapılıyor. Çetin Soysal kimdir? Çetin Soysal kaç yaşında, nereli? Çetin Soysal hayatı ve biyografisi!

ÇETİN SOYSAL KİMDİR?

Çetin Soysal, 12 Haziran 1963'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Nasri, annesinin adı Ferice'dir. İş Adamı; Lise mezunu.

Ticaret işiyle uğraştı. Yayıncılık yaptı. İstanbul Büyükşehir ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Yaşam Derneği Başkanlığı görevini yürüttü. Soysal, evli ve 1 çocuk babasıdır.

22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir.

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