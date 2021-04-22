Çetin koltuğunu madalyalı başkanlara bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çetin koltuğunu madalyalı başkanlara bıraktı

Çetin koltuğunu madalyalı başkanlara bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel çocuklar Mehmet Çağlar Pekar ve Selinnaz Özcan'a bıraktı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel çocuklar Mehmet Çağlar Pekar ve Selinnaz Özcan'a bıraktı. Basketbol ve yüzmede madalyaları bulunan özel çocuklar koltuğa oturur oturmaz yeni spor sahaları yapılmasını ve kurslar açılmasını istedi.

Başkan Soner Çetin'in koltuğuna Başkan olarak Mehmet Çağlar Pekar (12) ve Başkan Yardımcısı olarak da Selinnaz Özcan (12) oturdu. Soner Çetin'in koltuğunu devrettiği özel çocuklar yeni spor alanları ile basketbol ve yüzme kursları açılmasını ilk talimat olarak verdi.

Ziyarette çocuklar ayrıca Başkan Soner Çetin'e kendi yaptıkları resimleri hediye ettiler. Başkan Çetin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Ne büyük bir lidere sahibiz ki çocuklarımıza böylesi önemli bir günü bayram olarak armağan etmiş. Ne kadar övünsek azdır" dedi.

Özel çocukların anneleri Nur Pekar ve Dilek Özcan da kendilerini kabul ettiği için Başkan Soner Çetin'e teşekkür ettiler. - ADANA

Çetin koltuğunu madalyalı başkanlara bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Nikos Dendias Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Ezgi Mola Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çetin koltuğunu madalyalı başkanlara bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 15:45:09. #1.16#

title