Çetin: "Kadınlarla ilgili önemli projeleri hayata geçirdik"

05.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:08

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadın dostu bir belediyecilik anlayışını sergilediklerini söyledi.



Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi'nce düzenlenen "Emek Benim" konulu panelde konuşan Başkan Soner Çetin, "İnsanların doğumundan ölümüne kadar tüm kesimleri ilgilendiren projeler gerçekleştiriyoruz. Kadınlarla ilgili de önemli projeleri hayata geçirdik" dedi.



Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi'nce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği "Emek Benim" konulu panelde konuşan Başkan Soner Çetin, "Çukurova Belediyesi'nin kadınlar konusundaki anlayışı bütün Türkiye biliyor" ifadesini kullandı.



Başkan Çetin, kadınlara yönelik projelerle ilgili bilgi verdiği konuşmasında, "5 yıl içerisinde 7 semt kreşi açtık. 8'inci kreşimizin çalışmaları Huzurevleri Mahallesi'nde devam ediyor. Kısa zaman içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz. 9'uncu kreş Mahfesığmaz Mahallesinde yapılacak. Mahfesığmaz Mahallesindeki kreşte Fin Modeli uygulayacağız. Burası pilot bölge olacak. Sonra bu modeli tüm kreşlerimizde uygulamak istiyoruz. Bunun için davetli olarak Helsinki'ye gideceğiz ve modelle ilgili bilgi alacağız" dedi.



Açtıkları kreşlerle çalışan kadınların en büyük sorunlarından birine çözüm ürettiklerini belirten Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşlerinin hem eğitim hem de lojistik olarak üst düzeyde olduğunu, fiyatlarının da sembolik tutulduğunu vurguladı.



Soner Çetin'den kadınlar için yeni merkez



Başkan Soner Çetin, kadınlara yönelik hayata geçirilen kadın sohbet ve dayanışma evlerinde kadınlar için meslek kursları düzenlendiğini, onlara spor yapma imkanı tanındığını aktardı. Atatürk Yaşam Köyü'nde yine kadınların 27 branşta meslek kursu aldığını ifade eden Başkan Soner Çetin, kadınların isteği üzerine Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde "Cinsel Şiddete Karşı Kriz Merkezi" kurulacağının sözünü verdi. Başkan Soner Çetin'in bu açıklaması salondaki kadınlardan büyük alkış aldı.



Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından panelistler CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Kadın Hakları Aktivisti Hülya Gülbahar ve moderatör Sema Turan Yapıcıya plaket verdi. Panel sonrası "Eşitlik Merdiveni" açılışını yapan Başkan Soner Çetin, burada kadınlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolasıyla yine Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde 8 Mart Pazar günü sergi açılışı yapılacak ve Adana Korolar Federasyonu Kadın Korosu tarafından konser verilecek. - ADANA

Kaynak: İHA