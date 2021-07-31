Çetin Çimen güven tazeledi
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Çetin Çimen güven tazeledi

Çetin Çimen güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hizmet veren Özel Halk Otobüsleri kongresinde Çetin Çimen yeniden başkanlığa seçildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hizmet veren Özel Halk Otobüsleri kongresinde Çetin Çimen yeniden başkanlığa seçildi.

Kdz. Ereğli'de hizmet veren Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi kongreye gitti. Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapılan kongrede mevcut başkan Çetin Çimen ile Ali Erdoğan yarıştı.

Faaliyet raporunun okunması ve oylamaya sunulmasının ardından seçime gidildi. Oy sayımının ardından Çetin Çimen 57 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Ali Erdoğan ise 51 oy aldı. Çetin Çimen başkanlığında yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Sadettin Durgut, Birol Civelek, İsmail Atar ve Tugay Türkoğlu.

Denetim listesinde ise; Atilla Uzunmehmetoğlu, Ali Ertaş, Çetin Yıldırım yer aldı. - ZONGULDAK

Çetin Çimen güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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