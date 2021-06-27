Çetin, Balıkesir'i hayvancılıkta Türkiye'ye duyuracağız

Temmuz ayında yapılması planlanan Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olağan kongresinde adaylığını açıklayan Hasan Çetin ve ekibi il genelinde üye ziyaretlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Temmuz ayında yapılması planlanan Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olağan kongresinde adaylığını açıklayan Hasan Çetin ve ekibi il genelinde üye ziyaretlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında Başkan adayı Hasan Çetin Bigadiç'teki üyeleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Yönetiminde Bigadiç'ten Fatih Zorlu olduğunu belirten başkan adayı Çetin "Bigadiç'te yönetimimize bizler gibi genç dinamik kardeşimiz Fatih Zorlu'yu yönetimimize aldık. Fatih Zorlu kardeşim Bigadiç'teki üyelerimizin sesi kulağı olacak" dedi.

Bigadiç'te üyeleriyle buluşan başkan adayı Hasan Çetin yaptığı konuşmada "Türkiye geneli Balıkesir ilimiz hayvancılıkta ilk 3. sıradaydı maalesef son 5 yıla baktığımızda süt üretimi, buzağı destekleri ve et üretiminde geriye gitti. İlimizi hak ettiği noktaya getirmek için Balıkesir'imizde hayvancılığı daha iyi yerlere götürmek için genç ve dinamik bir ekiple bu göreve talibiz. Önceliğimiz üyelerin hizmet kalitesini arttıracak faaliyetlerde bulunmak. Balıkesir'i düve merkezi haline getireceğiz düve alan değil düve satan il olacağız. Her ilçemize özel projeler üreterek Balıkesir hayvancılığını hak ettiği yere getireceğiz. Üyelerimizin üzerindeki en büyük yük olan aidatları düşüreceğiz. Ücretsiz süt analizi yapacağız. En iyi genetiğe sahip düveler yetiştireceğiz. Üreticilerimiz değerli üyelerimiz şuanda zor durumda yem fiyatları ve girdi maliyetleri çok yükseldi. Üreticilerimizi bilinçlendirerek maliyetlerini düşürerek onların bu alanda para kazanmalarını sağlamak istiyoruz. Şeffaf ve hesap verebilir yönetimimle bu birliğimizi yönetmeye talibiz. Balıkesir ilimizde üretilen sütümüzü etimizi katma değer üreterek ve yeni markalar oluşturup ismimizi Türkiye'ye duyurmak istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı