Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
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Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından iddialı bikinisiyle çektiği fotoğrafını paylaştı. Erbil, bikinisinden dolayı kendisini eleştirenlere de "Bana duyar kasmayın" diyerek sitem etti.

08.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:20

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs salgını nedeniyle vaktini evinde geçirmeye devam eden Yasmin Erbil, tatile gitmediği için pijamasının üzerine ip detaylı bikini giyerek kamera karşısına geçti.

"BANA DUYAR KASMAYIN"

Bir dönem ardı ardına çektiği dans videolarıyla adından söz ettiren Erbil, bu defa da bikini üzeriyle verdiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Göğüslerini ön plana çıkaran bir bikini giyen Erbil, kendisini eleştirenlere de cevap vererek "Sakın bana duyar kasmayın. Denizde gördüğünüz bikini çokta anlam yüklemeyin her şeye herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım alıştım" dedi.

Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
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