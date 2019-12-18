Çeşmeli Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatına katılan Çeşmeli gazilere madalyaları teslim edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatına katılan Çeşmeli gazilere madalyaları teslim edildi.
Kıbrıs Barış Harekatına katılan Çeşmeli gaziler, madalyalarına kavuştu. Gazilere madalyaları, Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında törenle verildi.
Törene; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, gaziler ve aileleri katıldı. - İZMİR