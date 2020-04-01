Çeşme Koronavirüse karşı köpüklerle yıkandı Çeşme Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçe genelindeki cadde ve sokakları solüsyonlu su yıkayarak, çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Çeşme Belediyesi Koronavirüs salgınına karşı önlem çalışmalarını, yoğun ve sistemli şekilde sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde, sokak ve halkın yoğun kullandığı alanları solüsyonlu suyla yıkayarak dezenfekte ediyor. Rutin olarak yapılan kent temizliğinin yanı sıra dünya genelinde tehdit oluşturan Koronavirüs'e karşı çalışmalarını yürüten ekipler, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlarını da dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor.

"Sokaklar bize emanet!"

Belediyenin hijyen konusunda çalışmalarını eksiksiz sürdürdüğünü dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Tüm mahallelerimizi ilaçlı su ile baştan aşağı temizliyoruz. Çeşmeli hemşerilerimizin sağlığını korumaya yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evde kalarak kendilerini ve sevdiklerinizi korumaya devam etmesi. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Biz sokaklardayız, sizlerin sağlığı için Çeşme'nin bütün sokaklarını dezenfekte ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler