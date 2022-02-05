Çeşme kıyılarında erkek cesedi bulundu

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi kıyılarında can yelekli bir erkek cesedi bulundu.

Altınyunus Mahallesi kıyılarında denizde bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ceset, ekipler tarafından karaya çıkartıldı. Üzerinde can yeleği bulunan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çeşme'de dün Yunanistan unsurlarınca 31 Ocak'ta geri itilen ve denize atılan bir düzensiz göçmenin cesedine ulaşılmıştı.