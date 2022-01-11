Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı gazetecilerle bir araya geldi
AA / Seher Deniz - Haberler | Güncel
Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle buluştu.
ÇEŞME, İZMİR (AA) - Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle buluştu.
İlçedeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Çakıcı, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Çakıcı, "Gece gündüz demeden haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.
AA / Seher Deniz - Son Dakika Haberleri
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