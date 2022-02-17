Çeşme Kalesi önüne yapılan betonarme büfelere tepki

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'de, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Çeşme Kalesi'nin önünde inşası devam eden 4 büfe, ilçe halkının ve tarih tutkunlarının tepkisine neden oldu. Yaklaşık 4 yıldır Çeşme'de yaşayan oyuncu Salih Güney de, "Bu kadar önemli bir kalenin önüne 4 tane ucube yapılamaz. Kalenin önünün açık olması lazım ki insanlar ihtişamını ve güzelliğini görsün. İlgili yerlere gerekli şikayetlerde bulunduk" dedi. Çeşme Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili daha sonra yazılı açıklama yapacaklarını söyledi.

Çeşme Belediyesi, atıl durumda bulunan ve kaçak yapılar tarafından işgal edilen Cumhuriyet Meydanı'nda yeni düzenleme yapmak için bir süre önce harekete geçti. Çeşme Kalesi, tarihi kervansaray, meydan ve çarşı, kaçak yapılar yıkılarak denizle buluşturuldu. 7 Ocak 2022 tarihinde, 20 bin 805 metrekarelik alan içinde meydan düzenleme projesi ikinci etap çalışması başlatıldı ve 6 Haziran'a kadar bitirilmesi planlandı. Çeşme Belediyesi tarafından proje bedeli 6 milyon TL olarak duyurulan projenin ikinci etap meydan düzenlemesi çalışmaları kapsamında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 514 yıllık tarihi geçmişe sahip Çeşme Kalesi'nin hemen önüne, yaklaşık 15 gün önce 4 betonarme büfe planlanarak inşasına başlandı. Çeşmeliler, kalenin görüntüsünü bozduğu öne sürülen büfelerin yapımına tepki gösterdi.

Çeşme Belediyesi, yetkilileri ise konuyla ilgili daha sonra yazılı açıklama yapacaklarını söyledi.