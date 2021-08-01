Çeşme'deki ormanlık alanlarda devriye nöbeti başladı
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Çeşme'deki ormanlık alanlarda devriye nöbeti başladı

Çeşme'deki ormanlık alanlarda devriye nöbeti başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme'deki ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerine başlandığını açıkladı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme'deki ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerine başlandığını açıkladı.

Son günlerde art arda meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Çeşme'de de orman yangını riskine karşı polis ve jandarma ekipleri ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerine başladı. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, devriye faaliyetlerin başladığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaymakam Çakıcı, paylaşımında şöyle dedi:  "Hava sıcaklığı yüksek, nem düşük olduğundan orman yangını riski arttı. Orman alanlarında devriye faaliyetlerine başladık." - İZMİR

Çeşme'deki ormanlık alanlarda devriye nöbeti başladı
Çeşme'deki ormanlık alanlarda devriye nöbeti başladı
Çeşme'deki ormanlık alanlarda devriye nöbeti başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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