Çeşme'de yılbaşı gecesi için otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çeşme'de yılbaşı gecesi için otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı

Çeşme'de yılbaşı gecesi için otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı
AA / Seher Deniz - Haberler | Güncel

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, yılbaşı gecesi için otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını bildirdi.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, yılbaşı gecesi için otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını bildirdi.

Demir, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının hala devam ettiğini ancak yeni yıla Kovid-19 önlemleri çerçevesinde girmek için çalıştıklarını söyledi. İlçe merkezinde ve Alaçatı'da belediyenin hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu kaydeden Demir, "İzmir ve diğer bölgelerimizden yılbaşını kutlamaya gelecek tüm tatilcilerimiz için bu hazırlığı tamamlamış olacağız. Otellerimizdeki ve restoranlarımızdaki doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı." dedi.

Demir, geçen sene yeni yıl kutlamalarının yapılmadığını hatırlatarak, o nedenle bu yıl daha heyecanlı bir hazırlık yapıldığını kaydetti.

"Alaçatı 2022'yi karşılamaya hazır"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok da Alaçatı'nın 2022'yi karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Rezervasyonlarla yüzde 90 doluluk oranına ulaştıklarını belirten Çelikok, "2019 yılında olduğu gibi bu sene de yüzde 100 doluluk bekliyoruz." diye konuştu.

Çelikok, bu yıl Çeşme Belediyesinin desteğiyle 5 günlük bir şenlik düzenlediklerini, bu şenlik sayesinde esnafın da yüzünün güleceğini dile getirdi.

Çeşme'de yılbaşı gecesi için otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

 Sağlık Bakanlığının 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47...

Sağlık Bakanlığının 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47...

 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi: Ben FETÖ'cü değilim ki

'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi: Ben FETÖ'cü değilim ki

AA / Seher Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title