Çeşme'de Ukraynalı modeli darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı İzmir'in Çeşme ilçesinde Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Kyryliuk ve arkadaşları, ilçede gittikleri bir plaj işletmesinde çalışanlarla tartıştı.

Kyryliuk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kendisi ve beraberindekilerin bir çalışan tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA