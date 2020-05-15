Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti İzmir'de de bu gece yarısı başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı.

4 günlük sokağa çıkma yasağını Çeşme'deki yazlık evlerinde geçirmek isteyen çok sayıda yazlıkçı Çeşme'ye geldi. Hava sıcaklığının 36-37 derecelere varması üzerine bunalan yazlıkçılar, Çeşme Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıldan beri ücretsiz olarak hizmet veren, kumu ve denizinin temizliğiyle ünlü Ilıca Plajı'na akın etti.

DENİZE GİREN DE VARDI TAVLA OYNAYAN DA

Sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala plaja gelen vatandaşlar, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Sokağa çıkma yasağını yazlık evinde geçirmek üzere ailesiyle Çeşme'ye gelen Münip Efe, bir taraftan güneşlenirken, bir taraftan da arkadaşıyla tavla oynadı. Ailece Çeşme'ye gelen Güçlü Gökberk ve Arda Meriç de, Çeşme'yi çok sevdiklerini, kısıtlama öncesi, serinlemek ve güzel saatler geçirmek için plaja geldiklerini söyledi.

Kaynak: İHA