Çeşme'de, eski çöplükte yeniden çıkan yangının ardından sıkı önlemler planlandı
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Çeşme'de, eski çöplükte yeniden çıkan yangının ardından sıkı önlemler planlandı

Çeşme'de, eski çöplükte yeniden çıkan yangının ardından sıkı önlemler planlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çeşme'de, eski çöplük bölgesinde 2 gün arayla çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Çeşme'de, eski çöplük bölgesinde 2 gün arayla çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, eski çöplük alanı için sabit ekip, drone ve seyyar ekip ile anında müdahale planlandığını açıkladı.

Eski çöplük alanda 10 Ağustos Salı günü, akşam saatlerinde çıkan yangının büyümeden söndürülmesinin ardından bugün yeniden çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Yangın söndürülmesinin ardından sosyal medya sayfasında paylaşım yapan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediyesi ile mutabık kaldıklarını ve bu bölgede anlık müdahale için sabit ekip planlanacağını ve bölgenin dronelarla, seyyar ekiplerle izlemeye alınacağını açıkladı. Kaymakam Çakıcı, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi bu çöplükte sıkça yangın oluyor. Ancak orman alanlarına sıçramaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün ikindi saatlerinde Alaçatı çöplüğünde çıkan ikinci yangını da ormana sıçramadan karadan ve havadan müdahaleyle biraz önce tamamıyla söndürdük. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Aşırı rüzgarlı bir ortam var. Belediyemizle görüşüp mutabık olduk. Bundan sonra belediye burada anlık müdahale için sabit ekip planlayacak. Biz de bölgeyi dronelarla ve seyyar ekiplerle izlemeye aldık. En ufak bir belirtide hemen tüm ekipleri sevk edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çeşme'de, eski çöplükte yeniden çıkan yangının ardından sıkı önlemler planlandı - Haberler
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