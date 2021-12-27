Çeşme borusu patladı söğüt ağacı buz ağaca döndü - Haberler
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Çeşme borusu patladı söğüt ağacı buz ağaca döndü

Çeşme borusu patladı söğüt ağacı buz ağaca döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan çeşme borusunun patlaması sonrasında söğüt ağacı buz sarkıtları ile adeta kartpostallık görüntüye kavuştu.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan çeşme borusunun patlaması sonrasında söğüt ağacı buz sarkıtları ile adeta kartpostallık görüntüye kavuştu.

Kulunun 29 kilometre doğusunda bulunan Bozan Mahallesinde gurbetçi Ekrem Yıldız'ın evinin bahçesinde bulunan çeşme hava sıcaklıklarının -15'lere kadar düşmesi sonucu patladı. Bahçede bulunan söğüt ağacına doğru yükselen su, soğuk havanın da etkisiyle buz sarkıtlarına döndü. Ortaya kartpostallık bir görüntü çıkarken, ev sahibinin yakını olan Talat Yıldız da bu anı ölümsüzleştirerek ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığını söyleyen Talat Yıldız, "Bahçedeki bu manzarayı gören komşularımız hemen telefona davranıp fotoğraflıyorlar. Bu sarkıtlarla kendimi fotoğraflayıp ölümsüzleştirdim. Daha sonra bir çeşme ustası tarafından patlayan çeşme borusu yenileyerek tamiratı yapılıp eski durumuna getirildi" dedi.

(Ömer Keleş/ İHA)

Çeşme borusu patladı söğüt ağacı buz ağaca döndü

Çeşme borusu patladı söğüt ağacı buz ağaca döndü

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